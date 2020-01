Novartis und britischer NHS arbeiten bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammen

Novartis will zusammen mit dem britischen Gesundheitsdienst NHS künftig Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD) in Grossbritannien bekämpfen. Die Grundlage für die geplante Zusammenarbeit liefert eine Absichtserklärung (Memorandums of Understanding - MOUs), die The Medicines noch vor der Übernahme durch Novartis ausgehandelt und unterzeichnet hatte, wie Novartis am Montagabend mitteilte.