Novartis und Forschungsgruppe SOLTI arbeiten bei Kisqali-Studie zusammen

Novartis hat sich mit der Research-Gruppe SOLTI Innovative Cancer Research zusammengetan, um gemeinsam an einer Studie mit dem Brustkrebsmittel Kisqali zu arbeiten. Konkret gehe es um die Phase-III-Studie HARMONIA, in der das Mittel bei Patienten mit einer bestimmten Form von Brustkrebs getestet wird, wie der Pharmakonzern am Sonntag mitteilte.