Die Technik von Carsima soll nun in das Zelltherapie-Center von Novartis in den USA transferiert werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Der Konzern aus Basel will mit dieser Technik Zelltherapien des Typs "CAR-M" produzieren, welche zur Behandlung von soliden Tumoren verwendet werden sollen. Die klinische Produktion dieser Therapien soll im Jahr 2023 aufgenommen werden.

cf/uh

(AWP)