Novartis verklagt Amgen im Zusammenhang mit dem Migränemittel Aimovig

Amgen wirft gemäss den Medienberichten Novartis vor, mit einem anderen Unternehmen an einem möglichen Aimovig-Rivalen gearbeitet habe.

Novartis bestreitet die Verletzung der Vereinbarung "energisch". Um den "ungerechtfertigten Versuch" von Amgen zur Beendigung der Zusammenarbeit zu verhindern, habe man eine Klage eingereicht. Darin werde das Gericht aufgefordert zu bestätigen, dass Amgen kein Recht auf eine Kündigung der Verträge habe. Die Verträge blieben in Kraft, solange keine endgültige und verbindliche Gerichtsentscheidung diesbezüglich vorliege, so Novartis.

Novartis habe einen einzigartigen und etablierten neurowissenschaftlichen Ansatz und Know-how in die Zusammenarbeit eingebracht und erhebliche finanzielle Investitionen in die Entwicklung und weltweite Vermarktung von Aimovig getätigt. "Novartis hält die Kündigung für ungerechtfertigt und ohne rechtlichen Grund", so der Konzern.

Aimovig hat im vergangenen Jahr die behördlichen Zulassungen u.a. der USA und der Europäischen Union erhalten.

uh/

(AWP)