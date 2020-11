Die Ergebnisse wurden bei den virtuellen wissenschaftlichen Sitzungen der American Heart Association 2020 vorgestellt.

Inclisiran hat vor kurzem eine positive CHMP-Stellungnahme und Empfehlung für die Marktzulassung in Europa erhalten und wird derzeit von der U.S. Food and Drug Administration geprüft. Novartis hatte sich den Cholesterinsenker im Rahmen der Übernahme von "The Medicines" Ende 2019 ins Portfolio geholt.

