Novartis hat bereits zuvor veröffentlichten Daten einer Kombinationstherapie im Fachjournal "New England Journal of Medicine" veröffentlicht. Die Studie hatte gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Hochrisikopatienten mit reseziertem, BRAF V600-mutiertem Melanom im Stadium III, die mit einer Kombination aus Tafinlar und Mekinist behandelt wurden, nach 5 Jahren noch am Leben und rückfallfrei waren.