Novartis will Advanced Accelerator Applications übernehmen

Novartis bietet den Angaben zufolge 41 USD pro Aktie und 82 USD pro American Depositary Share (entsprechen zwei Aktien) für das an der Nasdaq kotierte Unternehmen. Das Gebot an die AAA-Aktionäre werde nach der Konsultation mit den Arbeitnehmervertretern veröffentlichet, heisst es weiter. Die Annahmeschwelle beträgt 80% der Aktien, wobei die AAA-Manager sich verpflichtet hätten, ihre gehaltenen Aktien anzudienen.

AAA habe die RadioLigand- Therapie (RLT) Lutather im Portfolio, die in Europa zugelassen ist und in den USA zur Behandlung von Patienten mit neuroendokrinen Tumoren in der Zulassung ist, heisst es weiter. Zudem starte das RLT-Programm 177Lu-PSMA-R2 in die Phase 1/2 für die Behandlung von Prostatakrebs.

yr/uh

(AWP)