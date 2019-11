Novartis will Portfolio mit weiterem Milliarden-Zukauf stärken

(Zusammenfassung) - Novartis setzt seine Einkaufstour fort. Für annähernd 10 Milliarden US-Dollar will der Pharmakonzern das US-Biotech-Unternehmen The Medicines übernehmen. Die Spitzen der beiden Unternehmen hätten sich bereits geeinigt, teilte der Pharmariese am Sonntagabend mit. Es wäre die fünfte Übernahme in den vergangenen zwei Jahren.