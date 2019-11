Novartis will Portfolio mit Zukauf von Medicines für 9,7 Mrd Dollar stärken

Für Novartis bietet die Übernahme die Chance, sein Herz-Kreislauf-Portfolio um einen potenziellen Blockbuster zu erweitern. The Medicines wird in den kommenden Wochen in den USA den Zulassungsantrag für sein cholesterinsenkendes Inclisiran einreichen. In der EU soll dies im ersten Quartal 2020 geschehen.

Ein offizieller Übernahmeantrag ist noch nicht unterbreitet. Wie Novartis aber bereits mitteilte, werde man 85 US-Dollar je Medicines-Aktie anbieten. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal des kommenden Jahres erwartet, vorausgesetzt die zuständigen Behörden stimmen zu.

Seit Oktober 2017 wäre dies dann die fünfte Milliarden-Übernahme, die Novartis zur Stärkung seiner Aktivitäten unternimmt. Für den seit Anfang 2018 amtierenden CEO Vas Narasimhan ist es Übernahme Nummer vier. So hatte der Konzern im Oktober 2017 den Zukauf der französischen Advanced Accelerator Applications für knapp vier Milliarden Dollar angekündigt. Es folgten Avexis für annähern neun Milliarden, Endocyte für gut zwei Milliarden und Xiidra für 3,4 Milliarden.

Möglicher Mega-Blockbuster

Wie der Novartis-CEO an einer Analystenkonferenz am Montag erklärte, dürfte Medicines Kandidat Inclisiran das wachsende Geschäft von Novartis mit seinem Herzinsuffizienz-Medikament Entresto sehr gut ergänzen. Konkret richtet sich Inclisiran an Patienten, bei denen sogenannte Statine eher schlecht wirken.

Das Mittel des US-Unternehmens basiert gemäss Novartis auf einer relativ neuen Technologie, die die molekularen Botenstoffe des Körpers, die so genannte RNA, nutzt, um Gene abzuschalten, die eine Rolle bei einer Krankheit spielen.

Laut Narasimhan könnte Inclisiran nach einem etwas zurückhaltenden Start in ein paar Jahren dann einen echten Umsatzschub sehen und zu einem "Mega-Blockbuster werden". Ärzte müssten damit erst vertraut gemacht werden. Zudem spreche die sehr bequeme Handhabung von Inclisiran für eine steigende Akzeptanz und Nutzung, begründet der CEO seine Erwartungen.

Ergänzende Zukäufe für weiteres Wachstum

Der Deal passt zur Unternehmensstrategie des Novartis-Chefs, durch Akquisitionen das Arzneimittelportfolio mit neuen Produkten und Technologien zu stärken. Auch gegen die zu erwartende Umsatzerosion durch auslaufenden Patentschutz sollen Zukäufe wie der aktuelle schützen, so der Manager.

Analysten äussern sich unterschiedlich zu den Plänen. So betont etwa Tim Anderson von Wolfe Research, andere Unternehmen hätten mit dem Therapieansatz, den Medicines verfolge, keine so guten Erfolge gehabt. Zudem sei der Preis hoch, da Novartis damit lediglich ein Mittel dazukaufe. Dagegen meint Peter Welford von Jefferies, die Transaktion mache strategisch Sinn.

An der Börse überwiegt Vorsicht. In einem insgesamt festeren Markt fallen Novartis gegen 9.10 Uhr um 0,1 Prozent zurück, während der SMI um 0,64 Prozent steigt.

