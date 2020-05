Novartis wird an Asco-Krebskongress breite Daten-Palette präsentieren

Der Krebskongress Asco gehört nach wie vor zu den wichtigsten Branchentreffen der Pharmaindustrie. Und so wird auch Novartis in diesem Jahr mit einer Vielzahl an Daten vertreten sein, wie aus einer Medienmitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Allerdings wird die Tagung wegen der Corona-Pandemie virtuell stattfinden.