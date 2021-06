Novavest nimmt mit Kapitalerhöhung 27 Millionen Franken ein

Sie sei sowohl bei institutionellen wie auch bei privaten Anlegern auf grosses Interesse gestossen, und das Aktionariat habe in der Folge weiter ausgebaut werden können, heisst es. Mit dem Erlös wolle man die auf Wohnimmobilien in der Schweiz fokussierte Wachstumsstrategie fortführen und das Immobilienportfolio weiter ausbauen.

Der offizielle Bezugsrechtshandel fand vom 14. bis 23. Juni an der SIX satt. Bei einem Bezugsverhältnis von 11 zu 1 wurden laut Mitteilung insgesamt 642'619 neue Namenaktien zu einem Bezugspreis von 42,05 Fr. je Aktie gezeichnet bzw. platziert. Die Liberierung der neuen Aktien erfolgt am kommenden Mittwoch (30.6.), der erste Handelstag ist dann für den Donnerstag (1.7.) vorgesehen. Die neuen Aktien sind den Angaben zufolge für das gesamte Geschäftsjahr 2021 vollumfänglich dividendenberechtigt.

uh/tp

(AWP)