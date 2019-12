Novavest schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Erlös 51,76 Mio Fr.

Die Mittel sollen zum Erwerb von Liegenschaften in der Schweiz, zur Sicherstellung der Projekt-Finanzierung sowie zur Stärkung der Bilanz verwendet werden, wie es weiter hiess. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt damit neu 194,4 Millionen Franken, eingeteilt in 6'44 Millionen Namenaktien mit einem Nennwert von 30,20 Franken pro Aktie.

Die nicht ausgeübten Bezugsrechte wurden an neue und/oder bestehende Investoren der Gesellschaft zugewiesen. Diese verfügbaren Bezugsrechte seien substanziell überzeichnet gewesen, wie das Unternehmen schrieb.

Der Vollzug der Kapitalerhöhung erfolgt voraussichtlich am 13. Dezember. Ab dem 16. Dezember 2019 werden die Novavest-Aktien an der SIX kotiert und wechseln damit von der BX Berne Exchange.

