Novo Nordisk mit Gegenwind von starker Krone - Prognose leicht angehoben

Der dänische Insulinhersteller Novo Nordisk hat im ersten Quartal trotz gesunkener Umsätze unter dem Strich mehr rausgeholt als ein Jahr zuvor. Im Zeitraum Januar bis März sind die Erlöse wegen der starken Dänischen Krone um 5 Prozent auf 26,93 Milliarden Kronen (3,6 Mrd Euro) zurückgegangen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bagsvaerd bekanntgab. Ohne Wechselkurseffekte wäre der Umsatz um 5 Prozent geklettert, rechnete das Unternehmen vor. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 10,75 Milliarden Kronen - 6 Prozent mehr als im Vorjahr und etwas mehr als von Analysten erwartet. Die Aktie stieg in Kopenhagen um fast 4 Prozent.