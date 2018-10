Nur Porsche und BMW trotzen schwierigem US-Markt

(Ausführliche Fassung) - Der Monat September ist für Autobauer in den USA kein leichter gewesen. Dem konnten sich auch viele deutsche Hersteller nicht entziehen, wie am Dienstag veröffentlichte Absatzzahlen zeigen. BMW schaffte es allerdings, seine Verkäufe konzernweit stabil zu halten. Das gelang aber nur, weil ein Plus bei der Marke BMW einen deutlichen Rückgang beim Mini ausglich. Insgesamt steigerte der Konzern den US-Absatz um 0,2 Prozent auf 29 369 Fahrzeuge.