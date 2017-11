NZZ ernennt bisherigen CKW-Chef Felix Graf zum neuen CEO

(Ausführliche Fassung) - Die NZZ-Mediengruppe hat Felix Graf zum neuen CEO ernannt. Graf, der aktuell noch CEO bei der CKW-Gruppe und Axpo-Konzernleitungsmitglied ist, wird seine neue Aufgabe am 1. Juni 2018 übernehmen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Graf folgt auf Veit Dengler, welcher die NZZ bereits im Juni 2017 verlassen hatte. Interimistisch wird seither die Gruppe vom Finanzchef Jörg Schnyder geleitet, was bis zur Übernahme von Graf auch so bleiben soll.