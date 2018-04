Der Autozulieferer Autoneum führt laut einem Medienbericht Gespräche mit dem britischen Unternehmer James Dyson über eine Zusammenarbeit bei der Produktion eines Elektroautos. Die Gespräche seien "ziemlich weit fortgeschritten", heisst es in einem Artikel in der "NZZ am Sonntag". Eine Autoneum-Sprecherin habe dies gegenüber der Zeitung bestätigt.