Das Biopharmaunternehmen Obseva erweitert seine Führungsriege und ernennt Wim Souverijns zum Chief Commercial Officer. Er wird am Hauptsitz des Unternehmens in Genf tätig sein. Die Ernennung sei Teil der Strategie, Obseva zu einem führenden Unternehmen für reproduktive Gesundheit und Schwangerschaft auszubauen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.