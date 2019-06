Das Genfer Biotechunternehmen Obseva hat die Patientenrekrutierung in der IMPLANT 4-Studie für das Fruchtbarkeitsmittel Nolasiban abgeschlossen. Im vierten Quartal 2019 will das Unternehmen darüber berichten, ob die Ziele erreicht wurden. Würden die Ergebnisse der bereits abgeschlossenen IMPLANT 2-Studie bestätigt, könne in Europa ein Zulassungsantrag eingereicht werden, teilte Obseva am Dienstag mit.