Obseva legt weitere Daten zur Wirksamkeit von Linzagolix bei Endometriose vor

Das Endometriose-Mittel Linzagolix vom Biotechunternehmen Obseva erweist sich als Wirksam in der Schmerzbekämpfung. In der Phase-III-Studie Edelweiss 3 wurden Frauen mit dem Präparat behandelt, die wegen ihrer Endometriose mittlere bis schwere Schmerzen hatten, wie Obseva am Dienstag mitteilte.