Obseva präsentiert Daten zur Anwendung von Ebopiprant bei vorzeitigen Wehen

Das Biotechunternehmen Obseva wird am diesjährigen Fachkongress des Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) Daten zu Ebopiprant vorstellen. Konkret gehe es um die PROLONG-Phase-IIa-Proof-of-Concept-Studie mit dem Produktkandidaten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.