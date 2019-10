Obseva präsentiert weitere Daten zu Linzagolix bei Endometrioseschmerzen

Das Biopharmaunternehmen Obseva kündigt weitere Daten zu seinem Produktkandidaten Linzagolix an. An verschiedenen Fachkongressen werde man die Wirkung des Mittels bei Frauen mit Endometrioseschmerzen und starken Blutungen aus Gebärmutterfibroiden vorstellen, kündigte das Unternehmen am Freitag an.