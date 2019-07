Obseva schliesst Patienten-Rekrutierung für PRIMROSE 1-Studie mit Linzagolix ab

Das biopharmaunternehmen Obseva hat die Patientenrekrutierung für die Phase-III-Studie PIMROSE 1 abgeschlossen. In dem Programm wird der Produktkandidat Linzagolix in der Behandlung von Frauen eingesetzt, die wegen Uterusfibroiden, einem gutartigen Tumor in der Gebärmutter, an schweren menstruellen Blutungen leiden.