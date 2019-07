Das Biopharmaunternehmen Obseva sieht sich auf Kurs mit seinem Fruchtbarkeitsmittel Nolasiban. Der Produktkandidat werde derzeit in der Phase 3-Studie IMPLANT 4 in Europa evaluiert und das Unternehmen erwarte, in den USA Ende des laufenden oder zu Beginn des kommenden Jahres mit der Phase 3-Studie IMPLANT 3 zu beginnen, teilte Obseva anlässlich eines Anlasses in New York mit.