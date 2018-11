Obseva startet Phase-III-Studie mit Nolasiban zur Unterstützung bei IVF

Wie das Unternehmen in seiner Mitteilung vom Mittwoch weiter schreibt, sei es das Ziel, die Chancen der Frauen zu verbessern, nach diesem anspruchsvollen Verfahren ein Kind nach Hause zu bringen.

Sollte das IMPLANT 4-Programm den angestrebten Erfolg zeigen, plant Obseva noch vor Ende des kommenden Jahres in Europa einen Zulassungsantrag (Marketing Authorisation Application - MAA) zu stellen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Das IMPLANT 4-Programm ist als placebokontrollierte, doppelblinde Phase-3-Studie aufgebaut, die an 49 klinischen Standorten in 10 Ländern, vor allem in Europa, sowie in Kanada und Russland, durchgeführt wird. Etwa 800 Patienten sollen rekrutiert werden, die sich in einem IVF-Zyklus mit einem Tag 5 Single Embryo Transfer (SET) befinden. Ziel der Studie ist es, dass die Frauen, die mit Nolasiban behandelt wurden, 10 Wochen nach dem Embryotransfer erfolgreich eine laufende Schwangerschaft erreichen.

hr/dm

(AWP)