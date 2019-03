Obseva will Nolasiban selber vermarkten - Einführung Ende 2020 möglich

Die Biotechnologiefirma Obseva will das am weitesten fortgeschrittene Mittel ihrer Produktepipeline in Europa und in den USA selber auf den Markt bringen. Um das Fruchtbarkeitsmittel Nolasiban auf den chinesischen Markt zu bringen, sind laut der Genfer Firma Partnerschaften notwendig. Die Markteinführung könnte bis Ende 2020 erfolgen.