Obwaldner Motorenbauer Maxon erzielt 2019 Rekordergebnis

Das Wachstum sei durch den Ausbau von Märkten und Kunden erreicht worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Für 2020 wird jedoch wegen Coronapandemie mit einem spürbaren Umsatzrückgang gerechnet.

Das Wachstum sei trotz einer weltweit spürbaren konjunkturellen Abschwächung erreicht worden. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen mehr als 40 Millionen Franken in mobile Sachanlagen und in den Bau neuer Büro- und Produktionsanlagen investiert. Maxon baut Antriebe für die Medizintechnik und den Bereich "Industrie Automation und Robotik". Daneben gehören auch Mess- und Prüftechnik, Luft- und Raumfahrt sowie die Automobilindustrie zu dem Marktsegmenten.

Ende Jahr beschäftigte Maxon 3'050 Mitarbeitende an weltweit neun Produktionsstandorten und in über 30 Ländern mit Vertriebsgesellschaften, wie es weiter heisst. In den letzten zehn Jahren hat die Gruppe ihren Umsatz mehr als verdoppelt.

