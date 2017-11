Öl-Allianz sieht aktuellen Preisanstieg beim Öl erst als Etappenziel

(Ausführliche Fassung) - Die Allianz aus Opec- und Nicht-Opec-Staaten sieht aktuelle Erfolge bei der Stabilisierung des Ölpreises nur als Etappenziel. "Es muss noch viel mehr getan werden, um unsere Ziele nachhaltig zu erreichen", sagte der saudi-arabische Ölminister Khalid al-Falih zum Auftakt des Treffens der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) am Donnerstag in Wien. So seien das Ölkartell und seine neuen Bündnispartner erst auf dem halben Weg, die weltweiten Lagerbestände an Rohöl wieder auf den mehrjährigen Durchschnitt zu drücken.