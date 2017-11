Öl-Allianz vor möglicher Verlängerung des Förderlimits

Möglicherweise würden sich sogar weitere Nicht-Opec-Staaten wie Usbekistan anschliessen und so die tägliche Produktionskürzung von 1,8 auf 2 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag erweitern, schätzte Alexander Pögl von JBC. Das Förderlimit sollte die 2015 und 2016 stark gefallenen Ölpreise wieder stabilisieren.

Uneinigkeit herrscht über die Folgen eines solchen Schritts für die weitere Preisentwicklung beim Öl und damit bei den Benzinpreisen. Während die Commerzbank unmittelbar eher fallende Preise erwartet - ähnlich wie nach dem Verlängerungsbeschluss im Mai -, geht JBC davon aus, dass die Massnahme "neutral oder leicht preistreibend" wirkt.

In den vergangenen Wochen hatte der Ölpreis deutlich angezogen und liegt nun zwischen 60 und 65 Dollar pro Fass. In den zwei Jahren vor dem Kürzungsbeschluss war Öl wesentlich billiger. Grundsätzlich habe die Allianz der rund 25 wichtigen Förderstaaten unter anderem das strategische Ziele eines Lagerabbaus beim Öl erreicht, so Lambrecht.

Ein weiterer merklicher Anstieg des Ölpreises würde dazu führen, dass nicht nur die USA, sondern auch kanadische Förderer ihre Produktion steigerten, meinte Pögl. "Je höher der Preis, desto höher das Risiko, dass noch mehr Öl auf den Markt kommt." Angesichts der Spannungen im Mittleren und Nahen Osten spiele neuerdings bei der Preisbildung auch eine "geopolitische Risikoprämie" ein Rolle, ergänzte Lambrecht. "Das stützt im Moment die Preise zusätzlich."

Mit dem aktuellen Preisniveau könnten viele Opec-Staaten gut leben, meinte Pögl. "Das Lächeln in den Gesichtern ist wieder ein bisschen breiter geworden. Es ist eine Erleichterung zu spüren." Die Opec-Staaten allein haben ihre Produktion um 1,2 Millionen Barrel auf 32,5 Millionen Barrel am Tag zurückgefahren.

Die Opec liefert etwa ein Drittel des weltweiten Bedarfs an Öl. Sie verfügt ausserdem über die grössten bekannten Reserven. Vor allem das von Armut und Misswirtschaft gebeutelte Venezuela hat immense Vorkommen. Das Kartell wurde 1960 gegründet. Die grössten Ölförderstaaten weltweit sind Saudi-Arabien, Russland und die USA./mrd/DP/he

(AWP)