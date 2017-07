Ölfeldausrüster Schlumberger will erneut russischen Marktführer übernehmen

Der weltgrösste Ölfeldausrüster Schlumberger versucht in einem neuen Anlauf Russlands grössten Öldienstleister Eurasia Drilling Company (EDC) zu schlucken. Schlumberger will 51 Prozent der Anteile an dem russischen Konzern übernehmen, wie beide Unternehmen in der Nacht zum Freitag mitteilten. Der Deal könnte eine der grössten Investitionen eines US-Unternehmens in Russland seit den im Jahr 2014 verhängten Sanktionen sein. Finanzielle Details nannten die Unternehmen zunächst nicht.