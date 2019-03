Ölhändler Vitol baut Asphalt-Geschäft aus

Nach Abschluss der Transaktion hält Vitol 100 Prozent an Valt und integriert diese in das Kerngeschäft, wie am Montag mitgeteilt wurde. Der Deal unterliegt noch gewissen Bedingungen, soll aber im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen werden.

Vitol sieht sich mit diesem Schritt künftig als weltweiten Leader im Bereich Handel, Lagerung und Seetransport von Asphaltprodukten. Mit einer Flotte von 11 spezialisierten Frachtschiffen sollen jährlich rund 1,4 Millionen metrische Tonnen Asphalt im Jahr über Häfen in Asien, Europa und USA abgefertigt werden.

