Ölkonzern BP verkauft Alaska-Geschäft für 5,6 Milliarden Dollar

Alaska sei deutlich mehr als ein halbes Jahrhundert lang wichtig für BPs Wachstum und Erfolg gewesen, verkündete Konzernchef Bob Dudley. Doch BP wolle sich jetzt neu aufstellen - und mittlerweile gebe es sowohl in den USA als auch weltweit andere Gelegenheiten für das Unternehmen. "Wir bauen BP ständig um", erklärte Dudley. Der britische Branchen-Gigant beschäftigte in Alaska zuletzt nach eigenen Angaben rund 1600 Mitarbeiter. Über deren Zukunft solle so schnell wie möglich Klarheit geschaffen werden, verspricht der Konzern./hbr/DP/he

(AWP)