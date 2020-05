Ölkonzern Chevron kappt Investitionen wegen Preisverfall erneut

Der US-Ölkonzern Chevron streicht im Zuge der Corona-Krise und fallender Rohölpreise die Investitionen erneut zusammen. Statt 16 Milliarden US-Dollar (rund 14,6 Mrd Euro) will Chevron in diesem Jahr nur noch 14 Milliarden Dollar in sein Geschäft investieren, wie das Unternehmen am Freitag im kalifornischen San Ramon mitteilte. Bereits Ende März hatte der Konzern Kürzungen in Milliardenhöhe vorgenommen.