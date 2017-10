Ölkonzern Eni profitiert von gestiegener Förderung

Für das laufende Jahr hat sich Eni dank des Starts neuer Projekte ein Förderziel von im Schnitt 1,815 Millionen Barrel pro Tag vorgenommen, was 5 Prozent mehr als im Vorjahr bedeutet. Damit würde Eni die höchste Förderung seit sieben Jahren erreichen. Im Schlussquartal soll die Förderung von Öl und Gas durchschnittlich von 1,8 Millionen auf bis zu 1,9 Millionen Barrel pro Tag steigen.

Die Verschuldung von knapp 15 Milliarden Euro soll auch mittels Verkäufen von Unternehmensteilen weiter gesenkt werden. Für dieses Jahr hat sich Eni Veräusserungen im Wert von 3,7 Milliarden Euro vorgenommen, davon sind Unternehmensangaben zufolge bereits 1,5 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten erzielt worden. Im Oktober schloss Eni den Verkauf von 30 Prozent am Ölfeld Zohr in Ägypten an Rosneft ab./nas/das/she

(AWP)