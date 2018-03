Ölkonzern Eni will dieses Jahr höhere Dividende zahlen

Italiens grösster Öl- und Gasproduzent Eni will in den kommenden Jahren die Förderung hochfahren. Für die Erschliessung neuer Felder will der Konzern bis 2021 rund 3,5 Milliarden Euro investieren, teilte Eni-Chef Claudio Descalzi am Freitag im Rahmen eines Investorentages in Rom mit. In diesem Jahr soll die Förderung um 4 Prozent zulegen, wie es weiter hiess. Descalzi kündigte zudem eine Erhöhung der Dividende um 3,75 Prozent auf 0,83 Euro je Aktie an. Es ist die erste Erhöhung seit dem Einbruch der Ölpreise 2014./nas/she/jha/