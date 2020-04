Ölpreisverfall führt zu Milliardenverlust bei Eni

Die Corona-Pandemie sowie die kollabierenden Ölpreise haben dem Ölkonzern Eni im ersten Quartal einen Milliardenverlust eingebrockt. Der Nettoverlust betrug 2,9 Milliarden Euro, wie das italienische Unternehmen am Freitag in Rom mitteilte. Im Vorjahr hatte Eni noch knapp 1,1 Milliarden Euro verdient. So musste Eni den Buchwert seiner Öllagerbestände den fallenden Marktpreisen anpassen, hinzu kamen Abschreibungen auf die Öl- und Gasaktivitäten. Bereinigt erzielte Eni ein kleines Plus von 59 Millionen Euro und damit einen Bruchteil des im Vorjahr verbuchten Gewinns von 992 Millionen Euro. Die Erlöse brachen um ein Viertel auf rund 13,9 Milliarden Euro ein.