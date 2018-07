Oerlikon-Aktie nach Getriebesparte-Verkauf im Aufwind

Die Oerlikon-Aktien ziehen im Anschluss an die Bekanntgabe des Verkaufs der Getriebesparte deutlich an. Der Konzern verkauft das Segment Drive Systems nach dem abgesagten Börsengang für 600 Millionen Franken an den US-Konzern Dana. Analysten begrüssen den Schritt, auch wenn sie den Preis als eher tief einstufen.