Oerlikon-Aktien geben nach Zahlenvorlage deutlich nach

Die Aktion von Oerlikon haben im frühen Dienstagshandel einen schweren Stand. Der Industriekonzern hat mit seinem Jahresabschluss wohl die Erwartungen der Analysten gut erfüllt. Gelobt wird insbesondere der Auftragseingang. Mit Blick nach vorne drücken die geplanten Investitionen in die additive Fertigung aber auf die Profitabilität, was in den Prognosen der Analysten noch nicht angemessen berücksichtig ist.