Oerlikon-CEO Roland Fischer will sich über kurz oder lang von der Getriebesparte (Drive Systems) trennen. "Die Getriebe-Sparte geben wir zum richtigen Zeitpunkt in die richtigen Hände", sagte er gegenüber der "Schweiz am Wochenende". Im Mai, bei der Publikation der Q1-Zahlen, hatte sich Fischer noch zurückhaltender geäussert: "Wir machen unsere Hausaufgaben bei der Repositionierung, und zu einem späteren Zeitpunkt sind hier Optionen möglich," meinte er damals in Bezug auf einen möglichen Verkauf.