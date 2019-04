Oerlikon-Chef: Führen Gespräche über Zukäufe

Es gehe um mehrere mögliche Zukäufe in jeweils gut dreistelliger Millionenhöhe, hiess es in dem Bericht weiter. Die Vorbereitungen dafür würden auf Hochtouren laufen. Laut Fischer seien die Preise für Übernahmeziele derzeit tiefer als noch vor einem halben Jahr. Jetzt sei ein guter Zeitpunkt für "substanzielle Investments, wenn es passt", so der CEO. Oerlikon schaue sich Übernahmen in Bereichen "angrenzender Technologien, Prozesse und Applikationen nahe am Beschichtungsgeschäft und an der Flugzeugkomponentenherstellung" an.

