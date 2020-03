Oerlikon gewinnt drei Grossaufträge im Gesamtwert von über 600 Millionen Franken

Der grösste der drei Aufträge hat gemäss den Angaben ein Volumen von rund 300 Millionen Franken. Es handle sich um den grössten Einzelauftrag, den Oerlikon Barmag bislang erhalten habe.

Bei den Aufträgen gehe es um die Garnspinntechnologie von Oerlikon Barmag zur Polyesterfaserproduktion. Die Lieferung und Installation der Anlagen bei den Kunden sei für den Zeitraum zwischen 2021 bis 2023 geplant.

Das Anlagengeschäft laufe trotz kurzer Unterbrechungen nach dem chinesischen Neujahrsfest auf Grund der Coronavirus-Epidemie somit nun nahezu unverändert weiter. Die drei Aufträge zeigten "das ungebrochene Vertrauen" der chinesischen Textilindustrie "in den Weltmarkt - und in Oerlikon", wurde Oerlikon-CEO Roland Fischer in der Meldung zitiert.

kw/uh

(AWP)