Der Industriekonzern Oerlikon zieht die Produktionsstandorte zweier Tochtergesellschaften in den USA an einem Ort zusammen. Die Aktivitäten Thermisches Sprayen und Laserstrahlbeschichten von Metco Coating Services (MCS) werden in die bereits bestehende Fabrik in Huntersveille, North Carolina, von Oerlikon AM verlegt.