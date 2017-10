Oerlikon steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Guidance angehoben

Der Umsatz stieg gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 32% auf 722 Mio CHF und der Auftragseingang um 29% auf 739 Mio, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA legte derweil um 38% auf 112 Mio, wobei sich die entsprechende Marge auf 15,5% nach 14,7% im Vorjahreszeitraum verbesserte. Beim EBIT betrug das Plus 70% auf 63 Mio.

Mit diesem Zahlenset wurden die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen klar übertroffen. Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei 696 Mio CHF, für den Bestellungseingang bei 701 Mio und für den EBITDA bei 103 Mio.

Der Konzern profitierte vom guten Wirtschaftsumfeld. Die weltweite Konjunktur habe im dritten Quartal ein Wachstum in den Bereichen Handel, Export und Produktion in allen Regionen verzeichnet, schreibt das Unternehmen. Dies habe sich in den meisten Endmärkten von Oerlikon geäussert, insbesondere in den Sektoren Automobil, Werkzeuge, Industrieproduktion, Filamentanlagen, Transport, Landwirtschaft und Bau.

Die Division Surface Solutions legte beim Umsatz um 11% zu, der EBITDA ging aber um 6,8% leicht zurück. Den stärksten Zuwachs verbuchte Manmade Fibers mit einem um 93% höheren Umsatz. Der Betriebsgewinn (EBITDA) verbesserte sich auf 22 Mio CHF von 1 Mio im Vorjahr. Drive Systems wuchs beim Umsatz um 32% und verdoppelte den EBITDA auf 20 Mio.

Die Guidance für das laufende Jahr wird angehoben. Neu rechnet das Management mit einem Bestellungseingang in der Höhe von über 2,8 Mrd CHF und einem Umsatz von rund 2,75 Mrd sowie einer EBITDA-Marge auf Vorjahresniveau (2016: 14,3 %). Zuvor lautete die Guidance auf einen Bestellungseingang und Umsatz von rund 2,6 Mrd CHF sowie einer EBITDA-Marge von rund 14%.

Zudem kommt es zu Veränderungen in der Konzernleitung. Helmut Rudigier, der langjährige Chief Technology Officer (CTO) von Surface Solution, übernimmt in der Geschäftsleitung des Konzerns die Rolle des Konzern-CTO, wie es weiter heisst. Georg Stausberg, CEO Manmade Fibers, und Bernd Matthes, CEO Drive Systems, treten von ihrer Mitgliedschaft in der Geschäftsleitung zurück und werden künftig ihre Aufgaben im Managing Board erfüllen.

yr/uh

(AWP)