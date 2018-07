Oerlikon verschiebt Börsengang der Getriebesparte

Der Oerlikon-Konzern verschiebt den ursprünglich für kommenden Mittwoch vorgesehenen Börsengang seiner Getriebesparte GrazianoFairfield. Als Grund dafür nennt das Unternehmen in einer Mitteilung vom Montag die aktuelle Unsicherheit an den Finanzmärkten. Die Kotierung des Segments werde aber zu einem späteren Zeitpunkt in einem verbesserten Marktumfeld wieder aufgenommen.