Österreich hilft Wirtschaft mit 38 Milliarden Euro

Die österreichische Bundesregierung hat ein 38 Milliarden Euro schweres Hilfspaket angekündigt, um der Wirtschaft in der Krise durch das Coronavirus zu helfen. Teile des Pakets sind der Erlass von Steuerschulden, Haftungen für Kredite und Notfallhilfen, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch in Wien. Als Motto gab der 33-Jährige "Koste es, was es wolle" aus. "Alles was es braucht, koste es was es wolle, für Arbeitsplätze und Beschäftigung", sagte Vizekanzler Werner Kogler.