OFFIZIELLE KORREKTUR: Kundendaten zu Mastercard-Bonusprogramm im Internet

(In der Stellungnahme von Mastercard im dritten Absatz, erster Satz wurde präzisiert, dass die Plattform des Bonusprogramms geschlossen wurde. Das Unternehmen hat seine Stellungnahme korrigiert.) - Durch ein Datenleck sind Daten von Nutzern des Mastercard -Bonusprogramms "Priceless Specials" aus Deutschland im Internet aufgetaucht. Eine Tabellen-Datei, die zeitweise in einem Online-Forum verfügbar war, listete unter anderem Namen und E-Mail-Adressen auf. Daneben standen jeweils die ersten zwei und die letzten vier Zahlen der Mastercard-Kartennummer und in manchen Fällen auch die Anschrift und Telefonnummern der Kunden.