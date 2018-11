Oktober war ein heisser Monat für die Werbebranche

Die Tendenz des Jahreswerbedrucks zeige damit weiter steil nach oben, teilte das Marktforschungsunternehmen Media Focus am Dienstagabend mit. Seit Jahresbeginn betrage das Plus auf vergleichbarer Basis 2,8 Prozent. Die Erweiterung der Datenbasis sorgte gar für einen Zuwachs von 21,7 Prozent.

Besonders TV und Internet heimsen viele Werbeaufträge ein - sie liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel der stärksten Mediengruppe.

Im Oktober steckte die Finanzbranche erneut viel Geld in die Werbung. Sie verzeichnete den zweiten Monat in Folge den höchsten Bruttowerbedruck. Aber auch die Selbstbestimmungsinitiative sorgte für einen starken Werbemonat. Allen voran die Befürworter der Initiative liessen den Werbedruck in der Gruppe Politische Kampagnen um über 360 Prozent hochschnellen.

