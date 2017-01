Ölfeldausrüster Halliburton spürt Branchenkrise weiter

Der Umsatz brach um gut ein Fünftel auf rund vier Milliarden Dollar ein, wie der zweitgrösste Anbieter der Branche am Montag mitteilte. Nach der jüngsten Marktstabilisierung laufe das Geschäft in Nordamerika aber schon wieder besser. Der Preisanstieg des Rohstoffs mache hier die Ölgewinnung aus Schiefergestein wieder lukrativer. Das Unternehmen schrieb in der Region allein schwarze Zahlen.

"Der nordamerikanische Markt scheint die Kurve gekriegt zu haben", erklärte Konzernchef Dave Lesar. International stehe die Trendwende aber noch aus. Ähnlich hatte sich vergangene Woche schon der Ölfeldausrüster Schlumberger geäussert, der gegen Ende 2017 mit einer Erholung ausserhalb der USA rechnet.

(AWP)