Oligarch Deripaska gibt wegen US-Sanktionen Firmenmehrheit ab

Unter dem Druck von US-Sanktionen gibt der russische Aluminium-Oligarch Oleg Deripaska die Kontrolle über den Konzern En+ ab. Auch als Vorstandschef trete er zurück, teilte das Unternehmen am Freitag in Moskau mit. Über En+ beherrschte Deripaska, der als Vertrauter von Präsident Wladimir Putin gilt, den weitweit zweitgrössten Aluminium-Hersteller Rusal. Deripaska werde seinen Anteil an dem Konzern auf unter 50 Prozent reduzieren, hiess es. Die US-Sanktionsbehörde OFAC wurde um Frist bis Ende Oktober gebeten.