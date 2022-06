Die OMV tätige derzeit Zukäufe am Spotmarkt, um die Versorgung für Kundinnen und Kunden sowie die Einspeicherung zu sichern - die Versorgung sei sichergestellt, hiess es in der OMV-Mitteilung. Die OMV-Gasspeicher in Österreich mit einer Gesamtkapazität von 25 289 GWh seien bereits jetzt zu 64 Prozent befüllt./ivn/APA/men

(AWP)