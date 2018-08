OMV sieht Nord Stream 2 auf gutem Weg

Die in den USA sehr kritisch gesehene Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland ist nach Angaben des Investors OMV auf einem guten Weg. "Das Projekt ist im Plan", sagte der Chef des österreichischen Energiekonzerns, Rainer Seele, am Donnerstag in Wien. Die Verlegung der Rohre beim Anlandepunkt in Deutschland habe begonnen. Dank einer neuen Route werde auch nicht mehr die Genehmigung aus Dänemark gebraucht.